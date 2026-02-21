السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 01:08
    طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      امريكا | ترامب: قرار المحكمة العليا بابطال الرسوم الجمركية “مخيب للآمال بشدة”

      زوارق إسرائيلية تهاجم مراكب صيد فلسطينية وسط إطلاق نار مكثف قبالة خانيونس جنوبي قطاع غزة

