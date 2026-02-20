المفتي قبلان: لن نقبل أن نبقى رهينة سلطة تغطي قتلنا واغتيالنا

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا قال فيه: “إسرائيل عدو مجرم وخائن وغدّار وإرهابي، وأسوأ منه السلطة التي تقدّم نفسها كبديل ضامن إلا أنها ليست أكثر من سلطة فاسدة ومتهرّبة ووكيل طيّع للعبة خارجية وظيفتها الخلاص من الطائفة الشيعية”.

اضاف “لهذا النوع من السلطة أقول: الدولة ملك الضامن السيادي فقط ومن لا يريد فليرحل، والخيانة السيادية أخطر خيانة على الإطلاق، ولا غطاء على أحد، ولعبة البعض مكشوفة، وإصرار البعض على منع وزارات الدولة والجيش اللبناني من جنوب النهر والحافة الأمامية دليل دامغ على لعبة النحر التي ينخرط بها البعض، ولن نقبل بنحرنا، ولن نقبل أن نبقى رهينة سلطة تغطي قتلَنا واغتيالنا، وهناك من يغطّي مشاريع الخلاص من الطائفة الشيعية بألف طريقة وطريقة، ولن نُسلّم أعناقنا لأحد”.

واعتبر ان “لحظة الحقيقة ليست بعيدة، ولن نقبل بأقل من عدالة الحق الوطني، ولا عدالة وطنية دون محاكمة السلطة المهووسة بالخلاص من أكبر وأهم طائفة أسّست لسيادة وبقاء لبنان”، “.

واكد ان “الجولة الإسرائيلية الإرهابية تأتي بسياق سلطة لبنانية لا يهمّها البقاع ولا الجنوب ولا الضاحية ولا أكبر طائفة ما زالت تدفع أخطر الأثمان السيادية منذ أكثر من خمسين سنة، والأيام دُوَل، والتاريخ تكتبه إرادة التضحيات، ولن نقبل بأقل من حماية القرار الوطني، ولا قيمة للحياة بلا دولة ذات قرار وطني ومشروع سيادي ضامن”.