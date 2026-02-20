الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 23:34
    عاجل

    وسائل إعلام فرنسية: إنذارات بوجود قنابل في باريس وإخلاء برج مونبارناس ومعهد العلوم السياسية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المفتي قبلان: لن نقبل أن نبقى رهينة سلطة تغطي قتلنا واغتيالنا

      حركة حماس تزف الشهيدين بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي

      حركة حماس تنعى الشهيدين بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي اللذين استشهدا في قصف صهيوني على مقر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة

