الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 22:02
     ترامب: سنعيد فرض رسوم قيمتها 10% ستجري على كافة البضائع والدول وقرار المحكمة العليا يسمح لنا بذلك

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: 6 شهداء واكثر من 20 جريحا في الغارات الصهيونية على ابنية سكنية مأهولة في البقاع

      مقاومون يستهدفون آلية لجيش الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال المواجهات في قرية برقة شمال غرب نابلس

      حماس نددت بالاعتداء على مخيم عين الحلوة ونفت الادعاءات التي يسوقها جيش العدو بشأن المخيم

