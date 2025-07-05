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   8 محرم 1447   
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    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة