سلام: عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي