الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 18:55
    عاجل

    سلام: لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام: عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي

      الرئيس سلام: عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين

      رئيس الحكومة نواف سلام: نعلم أن هناك خللا في النظام الضريبي وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلبا على ذوي الدخل المحدود 

