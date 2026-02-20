الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 18:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: شهيدان في الغارة المعادية على مخيم عين الحلوة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام: لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم 

      سلام: لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم 

      سلام: عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي

      سلام: عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي

      الرئيس سلام: عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين

      الرئيس سلام: عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين