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   8 محرم 1447   
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    مراسل المنار: قوات العدو تطلق الرصاص بإتجاه ضفاف نهر الوزاني وتلقي قنبلة مضيئة ادت الى اشعال حريق قرب السياج التقني