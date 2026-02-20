الجمعة   
    عراقجي: طهران تعتزم إعداد مسودة اتفاقية محتملة مع واشنطن بشأن الطاقة النووية خلال يومين أو ثلاثة أيام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ القطان: لتصحيح قرارات زيادة الضرائب والبحث عن مصادر تمويل لا تمس جيوب الفقراء والموظفين

      عراقجي: الإدارات الأمريكية السابقة والحالية جربت كل شيء ضدنا من حرب وعقوبات وغيرها لكنها لم تحقق أي نتيجة

      بشارة الاسمر من السرايا : ابلغنا الرئيس سلام موقفنا الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت

