    الخارجية الروسية: لافروف أكد لعراقجي دعم مسار المفاوضات لإيجاد حلول عادلة واحترام الحقوق المشروعة لإيران

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ الخطيب: على الحكومة اعادة النظر في قرار زيادة الضرائب والتحرك ديبلوماسيا لحماية لبنان ووقف العدوان

      فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة مخماس شمالي القدس المحتلـة

      اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري… تأكيدٌ على الجهود المبذولة لصياغة مسوّدة تفاوضية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة

