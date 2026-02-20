الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 14:16
    الخارجية الروسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ الخطيب: على الحكومة اعادة النظر في قرار زيادة الضرائب والتحرك ديبلوماسيا لحماية لبنان ووقف العدوان

      فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة مخماس شمالي القدس المحتلـة

      اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري… تأكيدٌ على الجهود المبذولة لصياغة مسوّدة تفاوضية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة

