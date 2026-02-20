رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الجمعة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة ضم النواب علي عمار، حسين الحاج حسن، أمين شري، رائد برو، علي فياض وحسن فضل الله.

وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية اضافة لملف الانتخابات النيابية.

وبعد اللقاء تحدث النائب رعد، حيث قال “لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري هو لقاء أولا للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ولنتوجه من هنا إلى كل اللبنانيين وإلى كل أهلنا وخصوصا في الجنوب المقاوم وفي البقاع وفي كل المناطق التي يعاني فيها أهلنا إما من التعنت والتوغل الإسرائيليين ، وإما من سوء إدارة شؤونهم الحياتية هذا البلد”.

وتابع رعد “كان اللقاء فرصة للتداول في الشؤون المحلية والإقليمية وكانت وجهات النظر متطابقة تماما كما هي العادة وتوافقنا على أن يكون الثنائي الوطني هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات، ولمواجهة كل المخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يستهدف في سيادته وفي أمنه واستقراره”.

واضاف رعد “نحن حريصون على أمن واستقرار البلد وعلى سير الحياة الطبيعية فيه، كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال الصهيوني والعربدة الداعمة له حتى يخرج من أرضنا ويعود أهلنا إلى قراءهم ومدنهم وتستقر حياتهم في ظل وحدة وطنية وفي ظل التفاف حوله سلطة مركزية تحفظ السيادة في هذا البلد”.

وحول الانتخابات النيابية، قال رعد “موضوع الانتخابات النيابية والمواقف التي تدور حولها كان موقفنا متطابقاً تماما وسنخوض هذا الاستحقاق معا في أي اتجاه كان”.

