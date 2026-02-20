الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 11:10
    قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا على حاجز قلنديا قبل دخوله إلى المسجد الأقصى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال يفرض بطاقة ممغنطة على فلسطينيي الضفة لأداء صلاة الجمعة بالأقصى

      دراسة “لانسيت”: عدد شهداء حرب غزة خلال الشهور الـ15 الأولى أعلى بكثير من الأرقام الرسمية

      طوكيو تؤكد تمسكها بمعاهدة سلام مع موسكو رغم التوترات

