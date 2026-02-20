الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 09:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 4 مسعفين وتعرقل عمل الطواقم الصحفية عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة وتحرمهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة وتحرمهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان

      العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

      العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة