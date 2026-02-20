الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 09:36
    عاجل

    مقتل عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي كارل غريلمير برصاصة على شرفة منزله في ولاية كاليفورنيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة وتحرمهم من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 4 مسعفين وتعرقل عمل الطواقم الصحفية عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

      العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

