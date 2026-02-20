الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 08:03
    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقتل عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي كارل غريلمير برصاصة على شرفة منزله في ولاية كاليفورنيا

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      إصابة 5 فلسطينيين بهجوم المستوطنين على بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة

