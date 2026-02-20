الهند | قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي تجمع قادة العالم وتعلن استثمارات هائلة

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، يوم امس الخميس، قمة تأثير الذكاء الاصطناعي السنوية الرابعة، بمشاركة مجموعة من كبار القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وجاءت القمة لتسليط الضوء على التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولتوفير منصة للتعاون الدولي في التكنولوجيا والاستثمار.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة ريلاينس الهندية عن استثمار قياسي بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات السبع المقبلة، وفق ما صرح به رئيس المجموعة، الملياردير موكيش أمباني، واصفًا هذا الاستثمار بأنه “رأس مال لبناء الأمة”. وأضاف أمباني أن الشركة ووحدة الاتصالات التابعة لها جيو ستخصصان هذا المبلغ لتطوير مراكز بيانات متعددة الجيجاواط مجهزة للذكاء الاصطناعي، في مجمع يقع بمدينة جامناجار بولاية غوجارات.

وأوضح أمباني أن ريلاينس تهدف إلى إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية في ولايتي غوجارات وأندرا براديش، مشددًا على أن الهدف هو “خفض تكلفة الذكاء بشكل جذري” ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الاقتصاد الهندي، من التصنيع إلى الزراعة والرعاية الصحية، مع خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية.

وجاء هذا الإعلان بعد إعلان مجموعة أداني الهندية يوم الثلاثاء عن استثمار 100 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات فائقة التوسع، مما يعكس سعي الهند لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

وأظهرت الصور من القمة القادة وهم يتجولون في أروقة الحدث، ويتبادلون النقاشات حول مستقبل التكنولوجيا، مع التركيز على التعاون الدولي والمسؤولية في إدارة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالة يونيوز