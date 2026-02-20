السلفادور | السلطات تضبط 6.6 طن من الكوكايين في المحيط الهادئ

عرضت السلطات في السلفادور 6.6 أطنان من الكوكايين المضبوط على متن سفينة ترفع علم تنزانيا في المحيط الهادئ، وتم اعتقال عشرة من مهربي المخدرات.

وقال وزير الدفاع الوطني في السلفادور رينيه ميرينو مونروي، إن الطاقم المؤلف من عشرة أشخاص كان من جنسيات مختلفة، أربعة كولومبيين، ثلاثة نيكاراغويين، شخصان من بنما، وآخر إكوادوري.

وأشار وزير الأمن العام والعدل في السلفادور غوستافو فيلاتورو، إلى أن العملية تُظهر قدرة البحرية على مواجهة شبكات المخدرات ليس فقط داخل المياه الإقليمية، بل أيضاً في المحيطات المفتوحة، مؤكداً أن الأسطول يمتلك ما وصفه بـ “الجدار الدفاعي في المحيط الهادئ”.

وأضاف المدعي العام للسلفادور رودولفو ديلجادو، أن السفينة المضبوطة ستستخدم مستقبلاً في عمليات مشابهة لمكافحة تهريب المخدرات ودعم أمن البلاد، موضحاً أن التدابير تهدف إلى تعطيل أنشطة المنظمات الإجرامية ومنع تهريب المخدرات.

وتم عرض المخدرات والمهربين في مؤتمر صحفي بحضور قوات البحرية والجيش، في خطوة لتسليط الضوء على جهود السلفادور المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

المصدر: وكالة يونيوز