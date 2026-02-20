الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 03:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تقتحم وادي الفارعة جنوب مدينة طوباس وتداهم منزلاً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السلفادور | السلطات تضبط 6.6 طن من الكوكايين في المحيط الهادئ

      السلفادور | السلطات تضبط 6.6 طن من الكوكايين في المحيط الهادئ

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

      التايمز البريطانية: ستارمر أبلغ ترامب أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام المنشآت البريطانية في دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير في مهاجمة إيران

      التايمز البريطانية: ستارمر أبلغ ترامب أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام المنشآت البريطانية في دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير في مهاجمة إيران