الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 21:57
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    بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء الليلة التاسعة من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت