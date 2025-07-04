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بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال إحياء الليلة التاسعة من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت