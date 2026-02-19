الخميس   
   19 02 2026   
   1 رمضان 1447   
   بيروت 16:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الوفاء للمقاومة: ندين جرائم الاغتيال التي ينفذها الاحتلال ضد أهالي الضفة وغزة ونستنكر الصمت الدولي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نتنياهو: نصرّ على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في لبنان وغزة

      نتنياهو: نصرّ على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في لبنان وغزة

      “تجمع العلماء”: على مجلس النواب رفض زيادة الضرائب والضغط لاعتماد وسائل أخرى لتمويل الخزينة

      “تجمع العلماء”: على مجلس النواب رفض زيادة الضرائب والضغط لاعتماد وسائل أخرى لتمويل الخزينة

      شهيدان و4 اصابات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

      شهيدان و4 اصابات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية