    رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس اعلن عدم زيادة التعرفة وانه تقرر تنظيم تحرك وتظاهر الخميس المقبل بحال لم يتم التوصل الى صيغة لحماية قطاع النقل

