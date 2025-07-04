الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
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    مصادر طبية في غزة: 45 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات