الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 20:23
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    الرئيس الإيراني خلال لقائه نظيره التركي: وحدة الأمة الإسلامية هي السبيل الوحيد لوقف جرائم الكيان “الإسرائيلي” في المنطقة