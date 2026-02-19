الخميس   
    روابط القطاع العام: نرفض ربط زيادة الرواتب بفرض ضرائب ورسوم جديدة وما حصل يدل على استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الكرملين: نرصد تصعيداً غير مسبوق حول إيران ونأمل اللجوء إلى الدبلوماسية لتسوية الوضع

      الذكاء الاصطناعي يضعف سوق عمل الخريجين في أيرلندا

      اللقاء الإسلامي الوطني: لتطبيق الطائف بكامل بنوده الإصلاحية ووضع قانون إنتخابات جديد

