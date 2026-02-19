الخميس   
   19 02 2026   
   1 رمضان 1447   
   بيروت 04:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارات اسرائيلية على منطقة تبنا خراج بلدة البيسارية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فنزويلا | السلطات تطلق بيع بنزين “سوبر بريميوم” بسعر مضاعف

      فنزويلا | السلطات تطلق بيع بنزين “سوبر بريميوم” بسعر مضاعف

      السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الفلسطينيون محرومون من حرية العبادة مع بدء رمضان

      السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الفلسطينيون محرومون من حرية العبادة مع بدء رمضان

      غارات اسرائيلية على منطقة تبنا في اطراف البيساررية

      غارات اسرائيلية على منطقة تبنا في اطراف البيساررية