عراقجي يؤكد خلال الاتصال مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيز الجمهورية الإسلامية على وضع إطار عمل أولي متماسك لدفع المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة قدمًا