الرئيس بري استقبل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ، وزير الصحة ونائب رئيس تيار المستقبل

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي وتناول اللقاء تطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية العراقية .



الرئيس بري تابع المستجدات وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي وبرامج عمل وزارة الصحة وذلك خلال إستقباله وزير الصحة راكان ناصر الدين.



رئيس المجلس استقبل أيضا نائب رئيس تيار المستقبل رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري بحضور الرئيس السابق لبلدية صيدا محمد السعودي حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وإنمائية .



واستقبل الرئيس بري مدير عام الجمارك غراسيا القزي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمها مهامها الجديدة .



على صعيد آخر ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى بري برقيات تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف ومن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.