رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: كل مبدأ ضرائبي في هذه الفترة هو مبدأ مرفوض خصوصا ان الموازنات التي مرت كلها موازنات ضرائبية يتحملها بشكل خاص العامل في القطاعين العام والخاص