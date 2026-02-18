الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 10:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة فارس: مناورات بحرية مشتركة ستجرى غداً بين القوات البحرية لروسيا وإيران في بحر عمان ومنطقة شمال المحيط الهندي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إيران وروسيا توقعان وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم اقتصادية في طهران

      إيران وروسيا توقعان وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم اقتصادية في طهران

      البرلمان الياباني يجدد الثقة بساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء بأغلبية مريحة

      البرلمان الياباني يجدد الثقة بساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء بأغلبية مريحة

      خلاف دبلوماسي علني بين الفاتيكان وروما بشأن غزة

      خلاف دبلوماسي علني بين الفاتيكان وروما بشأن غزة