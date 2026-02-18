الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 07:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ويتكوف عبر منصة إكس: الولايات المتحدة ترأست الثلاثاء الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا وروسيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمال رفح جنوب قطاع غزة

      آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمال رفح جنوب قطاع غزة

      ويتكوف: الطرفان الروسي والأوكراني اتفقا على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق

      ويتكوف: الطرفان الروسي والأوكراني اتفقا على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق

      السفير الروسي في لاهاي: موسكو تراقب عن كثب تعزيز القدرات الهجومية لهولندا وتأخذها بعين الاعتبار لافتا إلى أن سلطات هولندا تتخذ خطوات ملموسة لزيادة قدراتها العسكرية

      السفير الروسي في لاهاي: موسكو تراقب عن كثب تعزيز القدرات الهجومية لهولندا وتأخذها بعين الاعتبار لافتا إلى أن سلطات هولندا تتخذ خطوات ملموسة لزيادة قدراتها العسكرية