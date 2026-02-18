السفير الروسي في لاهاي: موسكو تراقب عن كثب تعزيز القدرات الهجومية لهولندا وتأخذها بعين الاعتبار لافتا إلى أن سلطات هولندا تتخذ خطوات ملموسة لزيادة قدراتها العسكرية