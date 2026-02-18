الأربعاء   
    اندلاع مواجهات بعد هجوم المستوطنين على منطقة “القرنة” في سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

      نقابة المصوّرين الصحافيين اللبنانيين تستنكر ما تعرّض له عدد من المصوّرين والصحافيين

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المنازل خلال اقتحام قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

