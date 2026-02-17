الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 00:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط الجاري احتجاجاً على رفع الحكومة للضرائب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان بالتزامن مع تعزيز الجيش انتشاره على الحدود

      الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان بالتزامن مع تعزيز الجيش انتشاره على الحدود

      نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: كرامة عامل البلدية ليست أمرا ثانويا وأن استمرار تجاهل حقوقه سيدفع نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي

      نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل: كرامة عامل البلدية ليست أمرا ثانويا وأن استمرار تجاهل حقوقه سيدفع نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي

      عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل: لتصحيح الأجور ووضع حد لفوضى الأسعار

      عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل: لتصحيح الأجور ووضع حد لفوضى الأسعار