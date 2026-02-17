الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 22:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الخارجية الإيرانية تستدعي سفير ألمانيا في طهران على خلفية التحركات المعادية لإيران في بلاده والمواقف المخالفة للقانون الدولي التي صدرت عن مسؤولي هذا البلد ضد إيران

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ أحمد قبلان إلى الحكومة اللبنانية: لا يمكن إعدام الشعب والناس عن طريق معادلة الضريبة فوق الضريبة والرسوم فوق الرسوم لإعطاء الناس أقلّ الأقل ومن ثم إشعال البلد بأزمة تضخّم وجنون سعري وفساد سياسي ومالي لا نهاية له

      الشيخ أحمد قبلان إلى الحكومة اللبنانية: لا يمكن إعدام الشعب والناس عن طريق معادلة الضريبة فوق الضريبة والرسوم فوق الرسوم لإعطاء الناس أقلّ الأقل ومن ثم إشعال البلد بأزمة تضخّم وجنون سعري وفساد سياسي ومالي لا نهاية له

      الشيخ قبلان: لا يمكن إعدام الشعب والمطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية

      الشيخ قبلان: لا يمكن إعدام الشعب والمطلوب تأمين المال من هامش الأرباح الأسطورية

      وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان: اليمن لا يمكن أن يقف موقف المتفرج تجاه قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني

      وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان: اليمن لا يمكن أن يقف موقف المتفرج تجاه قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني