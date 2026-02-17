الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 16:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي: عجز مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية عن إدانة الهجمات ضد منشآتنا النووية يمثل سابقة خطيرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة رابعة اليوم على بلدة عيتا الشعب

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة رابعة اليوم على بلدة عيتا الشعب

      عراقجي: يجب وضع حد فوري وغير مشروط للإشارة الصريحة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة للقوة

      عراقجي: يجب وضع حد فوري وغير مشروط للإشارة الصريحة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة للقوة

      عراقجي: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي عمل عدواني وعواقب أي هجوم علينا لن يبقى داخل حدودنا

      عراقجي: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي عمل عدواني وعواقب أي هجوم علينا لن يبقى داخل حدودنا