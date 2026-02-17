الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 14:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اتحاد الوفاء لنقابات العمال: واجب الحكومة معالجة ارتفاع الأسعار في الأسواق وليس اتخاذ قرارات تزيد من معاناة المواطنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      احتجاجات وقطع طرقات بسبب غلاء المعيشة

      احتجاجات وقطع طرقات بسبب غلاء المعيشة

      جابر: تنفيذ الزيادة على الـTVA يحتاج إلى قانون ولن يتم فوريًا وكل شيء يعود لطبقة ذوي الدخل المحدود معفى من الضرائب

      جابر: تنفيذ الزيادة على الـTVA يحتاج إلى قانون ولن يتم فوريًا وكل شيء يعود لطبقة ذوي الدخل المحدود معفى من الضرائب

      الوزير جابر: أكثر من 50% من الموازنة اليوم هي رواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال

      الوزير جابر: أكثر من 50% من الموازنة اليوم هي رواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال