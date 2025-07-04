دولي

أضخم هجوم روسي بالمسيّرات على كييف منذ بدء الحرب

أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان له الجمعة أن “روسيا أطلقت 539 طائرة مسيّرة و11 صاروخاً خلال هجوم ليلي هو الأوسع منذ بدء الحرب”.

وأشار البيان إلى أن “وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 268 طائرة مسيّرة وصاروخين”، وتابع “هاجمت بعدد كبير جداً من المسيّرات، وهو العدد الأكبر الذي يستخدمه العدو في هجوم واحد”.

من جهتها، أعلنت سلطات كييف أن “ضربات روسية بصواريخ وطائرات مسيّرة طالت ليل الخميس – الجمعة عدداً من أنحاء العاصمة، وأسفرت عن إصابة 19 شخصاً على الأقلّ بجروح متفاوتة الخطورة، نُقل 14 منهم إلى المستشفيات”.

وفي الجانب الروسي، أعلنت السلطات مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف ليلاً منطقة روستوف جنوبي البلاد.

واستهدفت مسيّرات أوكرانية، فجر الجمعة منطقة موسكو، ما أدّى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة في منطقة سيرغييف بوساد، بحسب ما أوضحت مسؤولة المنطقة، أوكسانا إروخانوفا.

وفي المنطقة نفسها، تسبّب سقوط شظايا في اندلاع حريق بمحطة كهربائية فرعية، ما أدّى إلى انقطاعات في التيار، وفق إروخانوفا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّها “اعترضت 48 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها خلال الليل، من بينها 26 في منطقة روستوف”.

ويوم الخميس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أن”روسيا لن تتخلى عن أهدافها في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف”.

المصدر: روسيا اليوم