    مراسل المنار: تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع عدد المنازل التي فجرها العدو في كفركلا في أعقاب عمليات التسلل التي ينفذها خلال ساعات الليل والفجر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلة المنار: وصول رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير والوفد المرافق الى عين التينة للقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري

      مراسل المنار : في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية عزز الجيش اللبناني انتشاره بعدد من النقاط قرب الحدود في بلدة كفركلا

      حماس: الاحتلال ارتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي

