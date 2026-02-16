الإثنين
16 02 2026
27 شعبان 1447
بيروت 14:16
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
27 شعبان 1447
الإمساك
04:59
صلاة الصبح
05:08
الشروق
06:22
الظهر
11:52
العصر
14:58
المغرب
17:40
العشاء
18:32
منتصف الليل
23:07
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
حماس: الاحتلال ارتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي
16-02-2026 13:49 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مراسلة المنار: وصول رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير والوفد المرافق الى عين التينة للقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
14:09
مراسل المنار: تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع عدد المنازل التي فجرها العدو في كفركلا في أعقاب عمليات التسلل التي ينفذها خلال ساعات الليل والفجر
14:08
مراسل المنار : في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية عزز الجيش اللبناني انتشاره بعدد من النقاط قرب الحدود في بلدة كفركلا
14:06