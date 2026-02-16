الإثنين   
   16 02 2026   
   27 شعبان 1447   
   بيروت 01:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتحام قوات الاحتلال قرية سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة اتجاه مدينة نابلس من حاجزي الطور وبيت فوريك

      قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة اتجاه مدينة نابلس من حاجزي الطور وبيت فوريك

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      وصول دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر

      وصول دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر