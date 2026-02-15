الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 17:16
    مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة على راع في أطراف بلدة مركبا لجهة وادي هونين جنوبي لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: مدفعية الإحتلال في موقع بياض بليدا استهدفت أطراف بلدتي بليدا وعيترون بقذائف الهاون

      الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا تعلن توقيف وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو على خلفية فضيحة فساد واسعة وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد

      توقيف وزير الطاقة الأوكراني السابق على خلفية فضيحة فساد

