الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 11:05
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    مجيد تخت روانجي: ما دامت الولايات المتحدة لا تقوم بعمل عدواني ضدنا فلن نرد