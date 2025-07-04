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نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية “مجيد تخت روانجي” في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: رغم عدم الثقة بواشنطن بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية إلا أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة