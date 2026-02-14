السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 19:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يجتمعون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة السنوية الـ 39 للمنظمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | البقاع الغربي يحتفل بولادة الإمام المهدي (عج) بفعاليات دينية وثقافية

      تقرير مصور | البقاع الغربي يحتفل بولادة الإمام المهدي (عج) بفعاليات دينية وثقافية

      تقرير مصور | يوم صحي مجاني في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب

      تقرير مصور | يوم صحي مجاني في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب

      إحياء الذكرى 47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية…فعاليات ثقافية وسياسية في الغبيري وبيروت

      إحياء الذكرى 47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية…فعاليات ثقافية وسياسية في الغبيري وبيروت