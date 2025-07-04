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   8 محرم 1447   
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    وسائل إعلام اسرائيلية: الجيش أقام 10 مواقع عسكرية في سوريا 2 في منطقة جبل الشيخ و8 في الجولان