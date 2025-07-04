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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “أوامر” التهجير الإسرائيلية أجبرت في يوم واحد فقط نحو 30 ألف شخص في غزة على مغادرة مناطقهم دون وجود مكان آمن