الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
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    حركة حماس:  نجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمناه من الإخوة الوسطاء