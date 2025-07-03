الخميس   
   04 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 00:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب القسام تدك تحشدات العدو في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون